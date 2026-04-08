Российские НПЗ останавливают работу 4 8.04.2026, 14:59

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ВСУ продолжили бить по российскому топливу.

Украина в последние недели активизировала атаки на российские энергетические объекты на фоне безуспешных мирных переговоров. Основной удар приходится на нефтеперерабатывающие заводы и морские терминалы, сообщает агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Так, крупнейший российский НПЗ NORSI, принадлежащий «Лукойлу», остановил работу 5 апреля после удара украинских дронов. Завод перерабатывает до 16 млн тонн нефти в год (около 320 тыс. баррелей в день) и является вторым по величине производителем бензина в России.

Частично восстановить работу может НПЗ «Кириш», где в конце марта произошли пожары. Ожидается запуск трех из четырех основных установок, что составит около 60% номинальной мощности завода.

«Новатек» приостановил переработку газового конденсата и отгрузку нефти на комплексе Усть-Луга после атак, вызвавших пожар. Завод способен перерабатывать до 9 млн тонн конденсата в год.

Также поражены нефтеперерабатывающие заводы Башнефть-Новоил (Уфа), Саратовский НПЗ, Ильский, Волгоградский, Ухтинский и Афипский заводы. Мощности пострадавших объектов варьируются от 3 до 18 тыс. тонн в день, а общий ущерб влияет на экспорт и внутреннее производство топлива.

Кроме заводов, удары затронули морские терминалы. В порту Новороссийск огнем повреждены четыре резервуара и причал Каспийского трубопроводного консорциума. Украинские дроны также повредили нефтепровод в порту Приморск, крупнейшем экспортном узле России на Балтике, сократив его пропускную способность как минимум на 40%.

Эксперты отмечают, что атаки направлены на ключевые узлы российской энергетической инфраструктуры и демонстрируют новые возможности украинских беспилотников в стратегических ударах. В то же время крупные международные поставки нефти, в частности из Казахстана и месторождений Chevron, остаются стабильными.

Общий эффект ударов еще предстоит оценить, но Россия уже фиксирует значительные перебои в переработке и экспорте топлива.

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