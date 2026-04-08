«Гомсельмаш» везет свою технику из Китая в Беларусь 7 8.04.2026, 15:05

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Что это может означать?

Странную поставку заметил «Флагшток» в госзакупках: ОАО «Гомсельмаш» закупает услугу по доставке техники автомобильным транспортом по маршруту из города Харбин в КНР до своего склада по улице Шоссейной в Гомеле.

Сумма услуги приличная: 2,5 млн рублей (более 856 тыс. долларов). Привезти из Китая в Гомель необходимо в ближайшее время 21 молотилку к зерноуборочному комбайну 4YZQ-8 (КЗС-2-1218-06). Судя по названию, это техника, которая не была ранее поставлена в Китай, а которую произвели в КНР для китайского рынка.

Затем по тому же маршруту «Гомсельмаш» должен забрать из Харбина еще две таких же молотилки, 6 жаток и 9 кормоуборочных самоходных комбайнов КСК-600-06.

Такие нетипичные поставки начались недавно. Предыдущая закупка была объявлена в марте 2026 года, а самая первая — в октябре 2025 года. Ее сумма была рекордной: 12 млн рублей (более 4 млн долларов).

Тогда тоже требовалось доставить десятки комбайнов, жаток, молотилок, но тендер был отменен.

Почему компания готова платить такие огромные деньги за поставку технику из Китая? Именно в Харбине ранее было открыто беларусско-китайское совместное предприятие ООО «Харбин Дон Цзин Гомель предприятие сельскохозяйственного машиностроения».

Цель открытия совместной компании объясняли на «Гомсельмаше» так:

«Отечественный рынок вскоре будет полностью насыщен новыми зерноуборочными комбайнами, которые производит объединение. Единственный путь обеспечить занятость людей и достойную зарплату — наращивание продаж техники за пределы страны».

Сейчас же гомельское предприятие наоборот доставляет продукцию в Беларусь. Объяснение этому может дать еще один тендер, который обнаружил Флагшток в архивах.

В 2021 году «Гомсельмаш» закупал услуги по признанию и исполнению судебный решений МАС при БелТПП о взыскании долга с китайской компании в городе Харбин. Требования в тендере звучали так: «Подготовка, подача исковых заявлений в компетентный суд Китая и участие в судебных заседаниях, обеспечение процесса исполнительных производств, проведение переговоров с должником».

В документации уточнялось, что необходимо было предоставлять интересы ОАО «Гомсельмаш» в Китае по признанию юридической силы и исполнению 14 решений, вынесенных Международным арбитражным судом при Беларусской торгово-промышленной палате о взыскании задолженности с Joint venture «Harbin Dongjin-Gomel Agricultural Machine Co.Ltd». Это то самое совместное предприятие, созданное ранее.

Адрес компании тот же, что и в тендерах на доставку техники: Харбин, район Сунбэй, ул. Пубэй, д. 288.

То есть, это предприятие стало должником «Гомсельмаша» и только сейчас, судя по всему, в счет погашения долга гомельская компания забирает из Китая технику. Она окажется «золотой», учитывая стоимость доставки груза.

Ситуацию подтверждает недавний материал «Зеркала», которому объединение BelPol передало непубличный отчет о ситуации в промышленности для межведомственной рабочей группы.

В отчете было указано, что отгрузка в Китай на производство совместной компании была приостановлена из-за «несоблюдения китайской стороной условий оплаты по договорам за технику, поставленную в 2014-2015 годах».

В связи с этой ситуацией были судебные тяжбы. «В 2022 году в адрес китайской юридической фирмы направлен полный пакет необходимых документов для признания решений Международного арбитражного суда при Беларусской торгово-промышленной палате на территории КНР. В 2023 году решения Международного арбитражного суда при БелТПП были признаны в КНР», говорится в отчете.

По накопившимся долгам в марте 2024-го начали процедуру исполнительного производства. А спустя полгода на имущество совместного предприятия был наложен арест, а его имущество пытались продать с молотка.

«Аукцион не состоялся, и общество, в соответствии с предложением суда, согласилось забрать имущество в счет долга. Ведется дальнейшая работа», — было заявлено в документе. Сумма долгов не называлась.

Вероятно, совместному производству в Харбине пришел конец, но буквально в начале 2026 года на «Гомсельмаше» заявили, что сейчас «прорабатывается вопрос» о создании совместного производства в Китае. Что стало с предыдущим таким производством, на предприятии умолчали.

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