Иран атаковал ОАЭ, Кувейт и Бахрейн

Иран атаковал ОАЭ, Кувейт и Бахрейн10
- 8.04.2026, 15:09
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Несмотря на перемирие.
Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн сообщили о ракетных и дроновых атаках на свои территории, несмотря на двухнедельное перемирие между США и Ираном, пишет Al Jazeera.
Министерство обороны ОАЭ заявило, что их системы ПВО перехватывали ракеты и беспилотники, запущенные из Ирана. В разных районах страны были слышны взрывы.
В Кувейте сообщили, что иранские дроны ударили по ключевым нефтяным объектам, электростанциям и заводам по опреснению воды, нанеся серьёзный ущерб инфраструктуре. По данным кувейтских властей, системы ПВО сбили 28 дронов, атаковавших страну в 08:00 по местному времени.
В Бахрейне Министерство внутренних дел отметило, что Тегеран запустил беспилотники через несколько часов после объявления США о прекращении огня. В результате падения обломков два человека получили ранения, а несколько домов были повреждены.
Утром в столице Манаме прогремели взрывы, дым поднимался из района на острове Ситра, где находятся основные энергетические объекты Бахрейна.