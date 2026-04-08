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Иран атаковал ОАЭ, Кувейт и Бахрейн

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  • 8.04.2026, 15:09
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Иран атаковал ОАЭ, Кувейт и Бахрейн

Несмотря на перемирие.

Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн сообщили о ракетных и дроновых атаках на свои территории, несмотря на двухнедельное перемирие между США и Ираном, пишет Al Jazeera.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что их системы ПВО перехватывали ракеты и беспилотники, запущенные из Ирана. В разных районах страны были слышны взрывы.

В Кувейте сообщили, что иранские дроны ударили по ключевым нефтяным объектам, электростанциям и заводам по опреснению воды, нанеся серьёзный ущерб инфраструктуре. По данным кувейтских властей, системы ПВО сбили 28 дронов, атаковавших страну в 08:00 по местному времени.

В Бахрейне Министерство внутренних дел отметило, что Тегеран запустил беспилотники через несколько часов после объявления США о прекращении огня. В результате падения обломков два человека получили ранения, а несколько домов были повреждены.

Утром в столице Манаме прогремели взрывы, дым поднимался из района на острове Ситра, где находятся основные энергетические объекты Бахрейна.

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