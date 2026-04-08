«Заставляют работать за еду»: белоруса могли похитить и вывезти в рабство в Россию 2 8.04.2026, 15:16

5,786

И это не единичный случай.

Житель Пуховичского района под ником spiegel_by рассказал в Threads о том, что произошло с его родственником Иваном Жуком, которого считали пропавшим без вести.

«На территории Беларуси безнаказанно похищают людей, — пишет он. — На фото — мой родственник. Проживает в деревне, один. Уже не первый раз, по словам немногочисленных жителей, приезжают то ли цыгане, то ли кавказцы, просто отлавливают одиноких людей и вывозят в РФ в рабство. Заставляют работать за еду. В прошлом году было то же самое. Отрабатывают сезон и выкидывают на зиму за ворота, люди без денег на попутках добираются домой».

По словам местных жителей, родственника автора поста «поймали, засунули в машину и увезли». Родственники написали заявление в милицию, но через неделю получили фото с заявлением о том, что Иван не похищен, а «находится на заработках» в России.

Автор поста считает, что снимок сделан под принуждением, так как у его родственника была работа в Беларуси и обратился за помощью в милицию.

Некоторые комментаторы подчеркнули, что подобный случай — не единичный и привели примеры:

— Таких историй, на самом деле, много. Правда, в основном, похищение было после того, как человека обманным путем с предложением работы выманивали в РФ.

— В Гродно слышала от знакомых такие случаи. Там был выпивающий (уточняю для того , что бы понимали, что они выбирают примерно таких людей, которых в последующем не будут искать) человек без работы, приехали, пообещали работу и забрали. После этого о человеке ничего не слышали, мать родная не могла связаться. Дикость какая—то. С этим точно нужно разбираться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com