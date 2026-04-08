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В Могилеве закрыли еще один магазин известной сети

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  • 8.04.2026, 15:31
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В Могилеве закрыли еще один магазин известной сети

В нем обнаружили десятки килограммов просрочки.

В Могилеве приостановили работу еще одного магазина сети «Белмаркет». Об этом сообщила 8 апреля пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

ведомстве отметили, что «проверка торговой сети продолжается по всей республике уже не первый день, но нарушений меньше не становится». На этот раз претензии у проверяющих возникли к торговому объекту, расположенному по адресу: улица Первомайская, 160, Могилев.

«С полок указанного магазина контролерами сняты мясные полуфабрикаты, фарш, безалкогольные напитки, колбасные и хлебобулочные изделия с истекшими сроками годности. Также запрещена реализация более 20 кг кур гриль, установить время изготовления которых не представилось возможным», — рассказали в МАРТ.

Товары, которые изъяли из продажи. Апрель 2026 года, Могилев. Фото: МАРТ

Среди других претензий — несоблюдение обязательного перечня товаров, ненадлежащее оформление ценников, отсутствие информации о товарах, ненадлежащая выкладка товаров, содержащих изображение госсимволов.

Деятельность магазина приостановили до устранения выявленных нарушений.

«С учетом систематических нарушений, выявляемых в данной сети, информация для принятия необходимых мер реагирования направлена в Мингорисполком», — предупредили в министерстве.

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