Трамп: США могут возобновить удары по Ирану, если не договорятся о соглашении 6 8.04.2026, 15:39

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Дональд Трамп

Переговоры продолжаются.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что США могут возобновить удары по Ирану, если не удастся заключить мирное соглашение. Об этом он заявил корреспонденту Sky News.

«Мы очень легко к этому вернемся», - сказал Трамп, имея в виду удары по Ирану.

Также Трамп заявил в соцсети Truth Social, что США ведут и будут продолжать вести переговоры с Ираном об ослаблении тарифов и санкций.

«Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, который, как мы определили, прошел через очень продуктивную смену режима! Обогащения урана не будет, и Соединенные Штаты, работая вместе с Ираном, выкопают и удалят всю глубоко спрятанную ядерную «пыль».

В настоящее время это находится и находилось под очень тщательным спутниковым наблюдением (Космические силы!). С момента атаки ничего не было нарушено. Мы ведем и будем вести переговоры с Ираном по снижению тарифов и ослаблению санкций. Многие из 15 пунктов уже согласованы», — отметил лидер США.

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