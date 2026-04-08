Астронавты показали Луну глазами «Артемиды» 3 8.04.2026, 15:45

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Фото передают почти в реальном времени.

Американская миссия «Артемида II» отправила первые снимки Луны, Земли и кабины космического корабля с момента последнего пилотируемого полета к Луне в рамках «Аполлона-17» в 1972 году. В отличие от эпохи «Аполлонов», когда фотографии приходилось переносить на Землю и проявлять вручную, сегодня астронавты передают изображения в цифровом виде и даже с помощью iPhone, позволяя публике наблюдать космические виды почти в реальном времени, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

5 апреля экипаж из четырех человек сделал впечатляющую серию фотографий во время пролета c обратной стороны Луны. На снимках видны одновременно привычная Земле лицевая сторона Луны с большими «морями» и ее скрытая обратная сторона. В центре изображений — «Море Восточное», древняя лавовая структура диаметром около 930 км, расположеная с двух сторон Луны.

Особенно впечатляет снимок, сделанный через три часа после пролета по обратной стороне. Линия терминатора — граница между светлой и темной сторонами Луны — четко выделяется, а длинные тени рельефа придают поверхности глубину и помогают лучше понять лунный ландшафт. Такие же эффекты использовались экипажами «Аполлона» при посадке и навигации по кратерам.

Фото: НАСА

Фото: НАСА

Фото: НАСА

Фото: НАСА

Фото: НАСА

Фото: НАСА

Эти фотографии не только возвращают человечеству визуальный контакт с Луной после более чем 50 лет, но и открывают новые возможности для изучения ее дальней стороны и планирования будущих миссий. НАСА подчеркивает, что миссия «Артемида II» стала важным шагом к возвращению людей на Луну и подготовке к длительным космическим полетам, включая полеты на Марс.

Миссия демонстрирует, насколько быстро технологии изменили космическую фотографию: теперь астронавты могут делиться живыми кадрами с Землей, а публика наблюдать путешествие к Луне почти в реальном времени — чего не было во времена «Аполлона».

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