Рютте едет к Трампу спасать НАТО 4 8.04.2026, 16:11

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Марк Рютте

Его задача — предотвратить углубление раскола в альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте направляется в Белый дом на фоне нарастающего напряжения между США и европейскими союзниками. Его задача — предотвратить углубление раскола в альянсе, который оказался под давлением из-за политики президента США Дональда Трампа и войны с Ираном, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников, президент США все более раздражен отказом европейских стран поддержать американскую кампанию против Тегерана. Публично Трамп высказывается то резко, то сдержанно, однако за закрытыми дверями он недоволен постоянно. Он уже заявил, что «пересматривает» роль США в НАТО, и, хотя формальный выход из альянса требует одобрения Конгресса, у него есть другие способы снизить участие — от сокращения финансирования до уменьшения военного присутствия в Европе.

В Европе, в свою очередь, также растет недовольство. Страны ЕС отказываются направлять войска в регион Персидского залива и в ряде случаев ограничивают использование своей инфраструктуры для операций США. Французский президент Эмманюэль Макрон прямо заявил, что политика Трампа подрывает доверие к союзникам.

По словам европейских чиновников, поддержка США среди партнеров сейчас «ниже нуля». В НАТО подчеркивают, что конфликт с Ираном выходит за рамки основной миссии альянса, однако именно он стал причиной нового кризиса в трансатлантических отношениях.

Рютте, ранее сумевший добиться увеличения оборонных расходов союзников и смягчить ряд спорных инициатив Трампа, теперь сталкивается с самым серьезным испытанием. У него практически нет инструментов для компромисса: НАТО не планирует участвовать в конфликте с Ираном, а внутри альянса нет единой позиции.

Ожидается, что на встрече генсек будет делать ставку на личные отношения с Трампом и убеждать его в выгоде сотрудничества с союзниками. Однако дипломаты сомневаются, что этого будет достаточно.

Ситуацию осложняет и непредсказуемость американского лидера. Европейские политики отмечают, что его заявления часто меняются, что затрудняет долгосрочное планирование.

Визит Рютте проходит на фоне временного перемирия с Ираном, о котором Трамп объявил незадолго до переговоров.

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