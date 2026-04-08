Министр обороны США: Иранскому народу стоит воспользовался возможностью 7 8.04.2026, 16:24

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Пит Хегсет

Фото: Octavio JONES / AF

В стране появились новые возможности для перемен.

Министр обороны США Пит Хегсет выступил перед журналистами. Главной темой стало перемирие с Ираном и возможная эскалация конфликта.

«Ирану было бы разумно найти способ доставить голубя-посыльного своим войскам в отдаленных районах, чтобы те знали, что им больше не нужно стрелять и наносить ракетные удары, - сказал он. - Иногда для того, чтобы прекращение огня вступило в силу, требуется время.

У нас были некоторые военные цели на острове Харг, что было сигналом. Они не могут защитить его, и поэтому иранцы в конечном итоге поняли свое положение и свое будущее.

Их способность производить и генерировать энергию для питания своего режима была в наших руках. Она была в руках президента Трампа. Вот почему они сели за стол переговоров.

В конце концов он дал понять: мы можем забрать у вас всё. Ваша способность экспортировать энергию может быть отнята, и американская армия имеет возможность безнаказанно наносить удары по этим целям.

Именно эта угроза заставила их в конечном итоге сказать: «Ладно. Мы хотим заключить эту сделку».

Министр подчеркнул, что чем больше Иран перемещает войска, тем более уязвимыми они становятся для ударов союзников прямо сейчас.

«Помните, мы можем наблюдать, - сказал он. - Мы можем видеть. Мы можем чувствовать. Мы знаем, где они находятся. Поэтому, если они попытаются заранее разместить войска, они просто создадут для нас больше удобных военных целей для удара».

Пит Хегсет поблагодарил союзников США за поддержку:

«ОАЭ, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия и Кувейт — все они сражались бок о бок с нами, особенно в защите наших объектов и нашего народа, а также своих собственных объектов.

Мы ценим это, и эта координация, конечно же, будет продолжаться».

Министр обороны США обратился к иранцам:

«Я хотел бы, чтобы иранский народ воспользовался этой возможностью. Они подвергались угнетению со стороны предыдущего режима, и теперь у них может появиться новая возможность с этим режимом. Это еще предстоит увидеть. Это не было нашей целью в этих условиях».

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