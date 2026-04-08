В Беларуси отключится телевидение 9 8.04.2026, 16:30

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В чем причина.

В апреле в разных частях Беларуси пройдут профилактические работы на передающих станциях. Из-за этого в ряде районов и городов временно будет отсутствовать прием обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, региональных телеканалов и радиостанций. Об этом рассказали в пресс-службе «Белтелекома».

Один из самых крупных эпизодов запланирован на 15 апреля: с 09:15 до 15:00 отключение от ОРТПС «Могилев» затронет сам Могилев, несколько его районов, а также часть районов Витебской и Минской областей. В это время могут быть недоступны не только телеканалы, но и радиостанции:

«1НКБР»,

«Культура»,

«Радиус ФМ»,

«Радио Могилев»,

«Столица»,

«Новое радио»,

«Пилот FM»,

«Душевное радио»,

«Радио Рокс»,

«Радио МИР»,

«Радио Минск»,

«Юнистар»,

«Юмор ФМ»,

«Центр FM»,

«Народное радио»,

«Альфа радио»,

«Компас FM»,

«Энерджи FM».

Еще одно крупное отключение пройдёт 23 апреля с 09:00 до 15:00 в Ивановском, Пинском, Столинском, Лунинецком, Берёзовском и Ивацевичском районах. Там временно пропадут обязательный пакет программ, коммерческое эфирное ТВ, региональный пакет телепрограмм, а также «1НКБР», «Столица», «Радиус ФМ», «Культура», «Радио Брест», «Новое радио», «Юмор ФМ», «Радио Мир» и «Легенды FM».

В отдельных районах отключения затронут только радио. К примеру, 8 апреля в Бресте и Брестском районе с 09:00 до 16:00 не будет приема «Радио Юнистар», «Радио Мир», «Город FM», «Пилот FM», «Душевное радио» и «Столица».

Если работы завершат раньше, то вещание восстановят досрочно. При этом профилактика не затронет интерактивное телевидение ZALA, подчеркнули в «Белтелекоме». С более подробной информацией по регионам можно ознакомиться здесь.

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