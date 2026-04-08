закрыть
14 июля 2026, вторник, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbidden Stories: Кремль потратил сотни тысяч долларов — и проиграл

5
  • 8.04.2026, 22:06
  • 13,900
Forbidden Stories: Кремль потратил сотни тысяч долларов — и проиграл

Пропагандистская кампания России в Аргентине закончилась провалом.

Российская сеть влияния, связанная с бывшими структурами ЧВК «Вагнер» и позднее переданная под контроль Службы внешней разведки (СВР), в 2024 году пыталась масштабно воздействовать на общественное мнение в Аргентине — но кампания в итоге оказалась провальной, пишет Forbidden Stories (перевод — сайт Charter97.org).

По данным расследования Forbidden Stories и партнеров, структура под названием «Компания» потратила около $280 тыс. на размещение примерно 250 статей в более чем 20 аргентинских СМИ. Материалы продвигали пророссийские нарративы, критиковали президента Хавьера Милея и пытались сорвать поддержку Украины.

Одной из ключевых тактик стало использование «журналистов-призраков» — вымышленных авторов с поддельными биографиями и даже сгенерированными ИИ фотографиями. Консорциум выявил как минимум четыре таких фейковых личности. В ряде случаев за одну публикацию платили до $3 100 — суммы, нетипичные для аргентинского медиарынка.

При этом большинство опрошенных редакций категорически отрицали получение денег от российских структур. Некоторые признали оплату от посредников, но в значительно меньших объемах. Часть материалов, вероятно, просто перепечатывалась без проверки источников.

Среди распространенных фейков — выдуманный сюжет о якобы подготовке конфликта между Аргентиной и Чили. Внутренние документы прямо называли такие публикации «ложными историями».

Несмотря на масштаб, кампания не достигла целей. Аргентина не отказалась от поддержки Украины, а позиции Милея внутри страны лишь укрепились — его партия уверенно выступила на выборах 2025 года. Также не возникло и конфликта с Чили.

Эксперты отмечают, что документы могли преувеличивать масштабы операции, а часть средств — быть растраченной внутри самой системы, что указывает на хронические проблемы и коррупцию в подобных структурах еще со времен «Вагнера».

В итоге дорогостоящая попытка информационного влияния не изменила политический курс страны и стала примером ограниченной эффективности подобных операций за пределами традиционных зон влияния России.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли