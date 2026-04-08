Forbidden Stories: Кремль потратил сотни тысяч долларов — и проиграл 5 8.04.2026, 22:06

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Пропагандистская кампания России в Аргентине закончилась провалом.

Российская сеть влияния, связанная с бывшими структурами ЧВК «Вагнер» и позднее переданная под контроль Службы внешней разведки (СВР), в 2024 году пыталась масштабно воздействовать на общественное мнение в Аргентине — но кампания в итоге оказалась провальной, пишет Forbidden Stories (перевод — сайт Charter97.org).

По данным расследования Forbidden Stories и партнеров, структура под названием «Компания» потратила около $280 тыс. на размещение примерно 250 статей в более чем 20 аргентинских СМИ. Материалы продвигали пророссийские нарративы, критиковали президента Хавьера Милея и пытались сорвать поддержку Украины.

Одной из ключевых тактик стало использование «журналистов-призраков» — вымышленных авторов с поддельными биографиями и даже сгенерированными ИИ фотографиями. Консорциум выявил как минимум четыре таких фейковых личности. В ряде случаев за одну публикацию платили до $3 100 — суммы, нетипичные для аргентинского медиарынка.

При этом большинство опрошенных редакций категорически отрицали получение денег от российских структур. Некоторые признали оплату от посредников, но в значительно меньших объемах. Часть материалов, вероятно, просто перепечатывалась без проверки источников.

Среди распространенных фейков — выдуманный сюжет о якобы подготовке конфликта между Аргентиной и Чили. Внутренние документы прямо называли такие публикации «ложными историями».

Несмотря на масштаб, кампания не достигла целей. Аргентина не отказалась от поддержки Украины, а позиции Милея внутри страны лишь укрепились — его партия уверенно выступила на выборах 2025 года. Также не возникло и конфликта с Чили.

Эксперты отмечают, что документы могли преувеличивать масштабы операции, а часть средств — быть растраченной внутри самой системы, что указывает на хронические проблемы и коррупцию в подобных структурах еще со времен «Вагнера».

В итоге дорогостоящая попытка информационного влияния не изменила политический курс страны и стала примером ограниченной эффективности подобных операций за пределами традиционных зон влияния России.

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