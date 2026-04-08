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Райисполкомы Беларуси массово закупают бронежилеты

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  • 8.04.2026, 17:58
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Райисполкомы Беларуси массово закупают бронежилеты

Режим Лукашенко готовится к войне.

Столинский райисполком закупил бронежилеты — больше 400 штук. Похожие тендеры объявляют и другие местные органы власти. Например, 485 аналогичных средств защиты намерен приобрести Глубокский райисполком, пишет «Зеркало».

Столинский райисполком в марте заключил сделку на приобретение 408 бронежилетов, следует из данных госзакупки. Поставить их местным властям должны с апреля до конца октября этого года.

Изначально на закупку готовы были выделить более 1 млн рублей, но, изучив цены от разных потенциальных поставщиков, остановились на молодой минской компании «НПК Броня», которая предложила самый бюджетный вариант. В итоге более 400 бронежилетов обошлись в 639 336 рублей. Деньги на это взяли из районного бюджета. То есть каждый в среднем стоил чуть больше 1,5 тыс.

Всего исполкому понадобилось по 204 бронежилета второго и третьего условного размера. Первый из них на рост 176−182 см, а второй — 183−188 см. «Цвет бронежилетов — цифровой камуфляж (используемый в Вооруженных силах Республики Беларусь)», — указано в заявке на госзакупку. Они должны иметь защиту от выстрелов пистолета, ударов ножа и осколков, плюс иметь усиленные вставки спереди и сзади от более серьезного оружия (например, выстрела автомата).

Глубокский райисполком разместил похожую заявку в апреле. Ему понадобилось в общей сложности 485 бронежилетов. Структура готова заплатить за них до 1,2 млн рублей — также из районного бюджета.

Аналогичный запрос на закупку разместил исполком Березовского района. Ему требуется 800 бронежилетов. Потолок по тратам указан в 1,35 млн рублей. Есть такие запросы и от других органов власти — суммы и количество отличаются.

Отметим, что такие закупки были и раньше, но, судя по данным сайта госзакупок, не такие массовые, а количество средств защиты и суммы были заметно ниже. Например, в 2024 году Пинский горисполком на покупку 240 штук потратил 321 тыс. рублей. А Ивацевичский райисполком в 2025-м приобрел 36 штук за 73,7 тыс. рублей.

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