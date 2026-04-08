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Bloomberg: Катар перезапускает крупнейший в мире завод СПГ в Рас-Лаффане

  • 8.04.2026, 18:13
  • 2,848
Bloomberg: Катар перезапускает крупнейший в мире завод СПГ в Рас-Лаффане

Завод не работает со 2 марта.

Катар начал собирать инженеров и рабочих для восстановления производства на крупнейшем в мире заводе по производству СПГ в Рас-Лаффане. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, страна приняла такое решение после объявления перемирия между США и Ираном.

Завод в Рас-Лаффане не работает со 2 марта, когда Иран ударил ракетами по производству. Повторным ударам завод подвергся 18 и 19 марта. Из-за приостановки производства возник глобальный дефицит поставок газа. По данным Bloomberg, полная мощность завода составляет 77 млн т СПГ в год. Власти Катара сообщали, что для возвращения к обычному графику поставок СПГ потребуются «недели или месяцы».

В условиях перемирия завод сможет начать работу в ограниченном режиме и проводить технические работы, сообщили источники агентства. По их словам, часть производства может возобновиться в ближайшие дни. При этом для возвращения к большим объемам производства Катару потребуется разрешение на транзит продукции через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп согласился на две недели приостановить удары по Ирану. По его словам, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение этих двух недель они смогут оформить итоговое соглашение. Израиль также объявил о приостановке ударов по республике. Переговоры США и Ирана пройдут 10 апреля в столице Пакистана.

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