Глава МИД Бельгии едва не попал под обстрел в Ливане 1 9.04.2026, 2:00

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В нескольких сотнях метров упали ракеты.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что его делегация оказалась неподалеку от места массированного израильского удара по Бейруту.

Об этом сообщает Charter97.org cо ссылкой на сообщение Прево в соцсети Х.

«Сегодня я прибыл в Бейрут, чтобы выразить нашу полную поддержку ливанским властям и глубокую солидарность с семьями, пострадавшими от жестокого конфликта между Израилем и «Хезболлой», - отметил он.

Во время визита бельгийская делегация находилась в посольстве, когда в нескольких сотнях метров от него попали ракеты.

Министр рассказал, что удар произошел вскоре после его разговора с президентом Ливана Жозефом Ауном, которого он похвалил за инициативу начать официальные переговоры с Израилем о прекращении огня.

После этого, по словам Прево, «Израиль без предупреждения нанес один из самых масштабных ударов с начала военных действий, что, по сообщениям, привело к сотням жертв среди гражданского населения».

«Это должно прекратиться. Перемирие между США, Израилем и Ираном должно включать Ливан», - подчеркнул он.

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