В США вынесли приговор «королеве кетамина», известной по делу о смерти актера Мэттью Перри 8 9.04.2026, 3:28

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Джасвин Сангхе

Что решил суд.

Федеральный суд США по Центральному округу Калифорнии вынес приговор наркоторговке Джасвин Сангхе. Она получила 15 лет тюрьмы по делу о смерти актера Мэттью Перри от передозировки.

Сангха известна как «кетаминовая королева», под этим прозвищем ее знали многие клиенты.

В сентябре 2025 года она признала вину. Джасвин Сангха подтвердила, что продала господину Перри наркотик, ставший причиной его смерти. Ранее суд приговорил еще нескольких фигурантов этого дела — в частности, врач, который нелегально передавал наркотик актеру, получил 2,5 года тюрьмы.

Мэттью Перри, известный прежде всего по сериалу «Друзья», умер в возрасте 54 лет в октябре 2023 года. Его тело было найдено в джакузи в доме в Лос-Анджелесе. Актер много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Эксперты установили, что причиной смерти стало «острое воздействие кетамина».

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