Нигерия вывела на рынок новый сорт нефти

Нигерия вывела на рынок новый сорт нефти1
- 9.04.2026, 5:35
- 6,386
Первую партию страна уже отправила в Нидерланды.
Государственная нефтяная компания Нигерии NNPC в среду сообщила об отправке первой партии нового сорта легкой нефти Cawthorne. Об этом сообщает Reuters.
Около 950 тысяч баррелей экспортировали в Нидерланды с плавучего хранилища на терминале Cawthorne в Нигерии.
Появление нового сорта стало очередным этапом в обновлении продуктовой линейки - ранее компания уже вывела на рынок марки Nembe и Utapate. В NNPC это называют частью более широкой стратегии по диверсификации портфеля экспортных нефтяных смесей страны.
Согласно данным ОПЕК, в марте Нигерия добывала примерно 1,4 млн баррелей нефти в сутки - это значительно ниже ее производственных возможностей.
Как отметил глава NNPC, вывод на рынок новых сортов нефти должен помочь стране увеличить добычу до 3 млн баррелей в сутки уже к 2030 году.