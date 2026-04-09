Нигерия вывела на рынок новый сорт нефти 1 9.04.2026, 5:35

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Первую партию страна уже отправила в Нидерланды.

Государственная нефтяная компания Нигерии NNPC в среду сообщила об отправке первой партии нового сорта легкой нефти Cawthorne. Об этом сообщает Reuters.

Около 950 тысяч баррелей экспортировали в Нидерланды с плавучего хранилища на терминале Cawthorne в Нигерии.

Появление нового сорта стало очередным этапом в обновлении продуктовой линейки - ранее компания уже вывела на рынок марки Nembe и Utapate. В NNPC это называют частью более широкой стратегии по диверсификации портфеля экспортных нефтяных смесей страны.

Согласно данным ОПЕК, в марте Нигерия добывала примерно 1,4 млн баррелей нефти в сутки - это значительно ниже ее производственных возможностей.

Как отметил глава NNPC, вывод на рынок новых сортов нефти должен помочь стране увеличить добычу до 3 млн баррелей в сутки уже к 2030 году.

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