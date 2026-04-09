Дроны ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае 5 9.04.2026, 9:54

7,064

Начался пожар.

В ночь на четверг, 9 апреля, беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию «Крымская» в Краснодарском крае.

Об этом сообщает российское издание Astra.

Отмечается, что ночью в городе Крымск прогремела серия взрывов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев впоследствии сообщил об одном погибшем и пожаре на территории предприятия.

По данным OSINT-анализа издания, под атакой оказалась «Крымская линейная производственно-диспетчерская станция» (ЛПДС). Это объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов. В результате удара вспыхнула подстанция ПС 110 кВ «Крымская» НПС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com