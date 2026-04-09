Дроны ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае

Дроны ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае5
- 9.04.2026, 9:54
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Начался пожар.
В ночь на четверг, 9 апреля, беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию «Крымская» в Краснодарском крае.
Об этом сообщает российское издание Astra.
Отмечается, что ночью в городе Крымск прогремела серия взрывов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев впоследствии сообщил об одном погибшем и пожаре на территории предприятия.
По данным OSINT-анализа издания, под атакой оказалась «Крымская линейная производственно-диспетчерская станция» (ЛПДС). Это объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов. В результате удара вспыхнула подстанция ПС 110 кВ «Крымская» НПС.