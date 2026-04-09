Украина ударом из Ливии ликвидировала российского генерала? 1 9.04.2026, 9:55

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Новая версия атаки на танкер.

Военно-морской эксперт Defence Express Владимир Заблоцкий в интервью Radio NV рассказал, кто был целью украинского дронового удара из Ливии.

«Этот первый случай, как вы говорите, 2025 года, дрон на танкер — это была атака не на танкер. По моему мнению, это была атака на группу российских [военных], покрывавших бывшую компанию Вагнер, которые возвращались из Африки в Новороссийск. Там был уничтожен генерал какой-то. Это был воздушный дрон, который попал в нужное время в нужное место, при этом танкеру не был нанесен ущерб», — заявил Заблоцкий в эфире Radio NV.

Он также отметил, что если информация об этой атаке правдива, она является свидетельством субъектности Украины и ее Сил обороны.

3 апреля французское радио RFI со ссылкой на «информированные ливийские источники» сообщило, что Ливия заключила соглашение с Украиной о размещении 200 украинских военных на трех объектах на своей территории. В обмен Украина предоставит обучение в сфере беспилотников и инвестиции.

По словам источников, украинские войска с ливийских баз атаковали два российских корабля теневого флота, среди которых был танкер QENDIL, по которому нанесли удар 19 декабря.

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