Камень в огород Лукашенко 7 9.04.2026, 8:31

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Именно правитель плодит «теневых тунеядцев».

На провластном телеканале ОНТ прозвучало заявление о том, что в Беларуси начинается борьба со «скрытым или даже теневым тунеядством». Пропагандист, повторяя нарративы правителя о том, что кадров в Беларуси, дескать, хватает, нужно только их эффективно распределять, нашел виноватых в сложившейся ситуации. И это, как не сложно догадаться, белорусы, пишет «Салiдарнасць».

«Экономически предприятию он не нужен, а оно ему зарплату платит, но уволить не очень может, даже если хочет», — заявил пропагандист.

Дело, по его мнению, в том, что государство чрезмерно заботится о своих гражданах, ведь Беларусь социально-ориентированное государство. А вот если бы поувольняли всех ненужных сотрудников да отправили на заводы да молочно-товарные комплексы — вот тогда бы и кадровые дыры закрыли, и «теневое тунеядство» ликвидировали.

Самое интересное, что этими речами пропагандист хотел пройтись по якобы ленивым белорусам, а фактически — забросил нехилый камешек в огород своего патрона. Ведь это именно Лукашенко хвастается и гордится тем, что «сохранил предприятия», в том числе глубоко убыточные, и велел директорам этих самых предприятий «умереть, но людям зарплату платить».

И именно при Лукашенко в штате не только госучреждений, но и коммерческих фирм, появились бесполезные с точки зрения добавленной стоимости продукта, эффективности труда и любых других экономических показателей сотрудники — заместители по идеологии, нередко назначенные «откуда надо». Если сократить эти единицы, представляете, сколько бюджетных и не только денег высвободится на полезные цели?

Впрочем, с одним советом пропагандиста сложно не согласиться. Вреда не будет, а польза возможна, если уволить его и коллег-пропагандистов и отправить работать — нет, не на завод и не к буренкам, там все же нужна квалификация и ответственность, а, грубо говоря, «мешки таскать».

То есть, в те сферы, где власти любят использовать добровольно-принудительный труд (хотя бы на озеленение, покос травы и сбор камней в полях).

Не говоря уж о том, что пропагандисты на своей шкуре прочувствуют, каковы условия этого труда и можно ли прожить на зарплату 5 рублей в час за уборку камней, как они любят советовать белорусам. Да и соцпакета их никто не лишит. Сплошной профит!

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