Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану

Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану8
- 9.04.2026, 8:44
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Войска США остаются на своих позициях.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска будут оставаться вблизи Ирана до достижения окончательного мирного соглашения. Если соглашения не будет — война возобновится с новой силой. Об этом Трамп написал в Truth Social 8 апреля.
По его словам, все американские корабли, самолеты, вооружение и военные будут «на своих местах» до тех пор, пока не будет достигнуто «настоящее соглашение».
«Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется стрельба — масштабнее, лучше и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел», — написал Трамп.
Он добавил, что Иран не должен иметь никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив «будет открытым и безопасным».
«Тем временем наши замечательные вооруженные силы готовятся и отдыхают, с нетерпением ожидая, собственно, своего следующего завоевания», — добавил президент США.