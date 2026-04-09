Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану 8 9.04.2026, 8:44

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Фото: ВМС США

Войска США остаются на своих позициях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска будут оставаться вблизи Ирана до достижения окончательного мирного соглашения. Если соглашения не будет — война возобновится с новой силой. Об этом Трамп написал в Truth Social 8 апреля.

По его словам, все американские корабли, самолеты, вооружение и военные будут «на своих местах» до тех пор, пока не будет достигнуто «настоящее соглашение».

«Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется стрельба — масштабнее, лучше и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел», — написал Трамп.

Он добавил, что Иран не должен иметь никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив «будет открытым и безопасным».

«Тем временем наши замечательные вооруженные силы готовятся и отдыхают, с нетерпением ожидая, собственно, своего следующего завоевания», — добавил президент США.

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