закрыть
15 июля 2026, среда, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану

8
  • 9.04.2026, 8:44
  • 5,404
Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану
Фото: ВМС США

Войска США остаются на своих позициях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска будут оставаться вблизи Ирана до достижения окончательного мирного соглашения. Если соглашения не будет — война возобновится с новой силой. Об этом Трамп написал в Truth Social 8 апреля.

По его словам, все американские корабли, самолеты, вооружение и военные будут «на своих местах» до тех пор, пока не будет достигнуто «настоящее соглашение».

«Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется стрельба — масштабнее, лучше и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел», — написал Трамп.

Он добавил, что Иран не должен иметь никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив «будет открытым и безопасным».

«Тем временем наши замечательные вооруженные силы готовятся и отдыхают, с нетерпением ожидая, собственно, своего следующего завоевания», — добавил президент США.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко