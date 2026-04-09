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Старые кнопочные мобильники продают в Беларуси по три-пять тысяч долларов

40
  • 9.04.2026, 16:39
  • 42,948
Старые кнопочные мобильники продают в Беларуси по три-пять тысяч долларов

В чем причина?

В белорусском сегменте маркетплейса Ozon продают старые кнопочные мобильники Ericsson и Nokia по запредельным ценам. Внимание на объявление обратило издание blizko.by.

За Ericsson T28s продавец просит 9255 рублей и 19 копеек. Телефон можно взять в рассрочку на год: по 853 рубля в месяц.

Nokia 8910 стоит и вовсе 15 331 рубль.

В описании товара владелец кнопочных мобильников объяснил, что их реализацией он занялся еще 15 лет назад. Нынешняя партия была приобретена в Германии, Испании и Италии.

Кроме Ericsson T28s и Nokia 8910, в наличии у него имеются и другие кнопочные мобильники:

Nokia 6210: 1937 рублей,

Nokia 6100: 2530 рублей,

Nokia 8850: 6248 рублей,

Siemens ME45: 4998 рублей,

Motorola M3788e: 3756 рублей.

На других интернет-барахолках в Беларуси такой телефон Ericsson T28s можно купить примерно за 35−50 рублей (но без родной упаковки), а аккумулятор к нему — еще за 30−40 рублей.

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