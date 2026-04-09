Старые кнопочные мобильники продают в Беларуси по три-пять тысяч долларов 40 9.04.2026, 16:39

42,948

В чем причина?

В белорусском сегменте маркетплейса Ozon продают старые кнопочные мобильники Ericsson и Nokia по запредельным ценам. Внимание на объявление обратило издание blizko.by.

За Ericsson T28s продавец просит 9255 рублей и 19 копеек. Телефон можно взять в рассрочку на год: по 853 рубля в месяц.

Nokia 8910 стоит и вовсе 15 331 рубль.

В описании товара владелец кнопочных мобильников объяснил, что их реализацией он занялся еще 15 лет назад. Нынешняя партия была приобретена в Германии, Испании и Италии.

Кроме Ericsson T28s и Nokia 8910, в наличии у него имеются и другие кнопочные мобильники:

Nokia 6210: 1937 рублей,

Nokia 6100: 2530 рублей,

Nokia 8850: 6248 рублей,

Siemens ME45: 4998 рублей,

Motorola M3788e: 3756 рублей.

На других интернет-барахолках в Беларуси такой телефон Ericsson T28s можно купить примерно за 35−50 рублей (но без родной упаковки), а аккумулятор к нему — еще за 30−40 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com