Старые кнопочные мобильники продают в Беларуси по три-пять тысяч долларов

Старые кнопочные мобильники продают в Беларуси по три-пять тысяч долларов40
- 9.04.2026, 16:39
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В чем причина?
В белорусском сегменте маркетплейса Ozon продают старые кнопочные мобильники Ericsson и Nokia по запредельным ценам. Внимание на объявление обратило издание blizko.by.
За Ericsson T28s продавец просит 9255 рублей и 19 копеек. Телефон можно взять в рассрочку на год: по 853 рубля в месяц.
Nokia 8910 стоит и вовсе 15 331 рубль.
В описании товара владелец кнопочных мобильников объяснил, что их реализацией он занялся еще 15 лет назад. Нынешняя партия была приобретена в Германии, Испании и Италии.
Кроме Ericsson T28s и Nokia 8910, в наличии у него имеются и другие кнопочные мобильники:
Nokia 6210: 1937 рублей,
Nokia 6100: 2530 рублей,
Nokia 8850: 6248 рублей,
Siemens ME45: 4998 рублей,
Motorola M3788e: 3756 рублей.
На других интернет-барахолках в Беларуси такой телефон Ericsson T28s можно купить примерно за 35−50 рублей (но без родной упаковки), а аккумулятор к нему — еще за 30−40 рублей.