Фицо готовится предать Орбана

Фицо готовится предать Орбана6
- 9.04.2026, 9:03
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Премьер Словакии будет поддерживать решения ЕС.
Лидер Словакии Роберт Фицо пообещал продолжать антиевропейскую кампанию, если его близкий соратник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграет на выборах. Однако, как пишет Bloomberg, его страна в значительной степени зависит от помощи ЕС.
По словам источников издания, Фицо будет сложно взять на себя эту роль.
«Следующий шаг Фицо будет иметь значение для того, как быстро ЕС сможет выделить более 90 млрд евро (104 млрд долларов) в виде кредитов для Украины. Эта финансовая помощь является ключевой для того, чтобы Киев мог продолжать борьбу после более чем четырех лет российской оккупации. Словацкий лидер поддержал вето Орбана на приостановку выплат, что вызвало возмущение большинства государств-членов», — напомнили в материале.
Собеседники говорят, что, несмотря на угрозы прошлого месяца о том, что словацкий премьер может «перенять эстафету от Венгрии», он, скорее всего, отступит, если Орбан уйдет.
«Способность словацкого лидера мешать работе ЕС очень ограничена, поскольку он не может себе позволить потерять доступ к средствам, которые финансируют значительную часть инвестиций в его небольшую, ориентированную на экспорт экономику», — объяснили источники.