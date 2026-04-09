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В Беларуси предложили повысить тарифы на такси сразу на 30%

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  • 9.04.2026, 9:12
  • 4,478
В Беларуси предложили повысить тарифы на такси сразу на 30%

МАРТ отреагировал.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли отреагировало на предложение повысить тарифы такси в Беларуси сразу на 30%. Подробности приводит Ассоциация перевозчиков пассажиров автомобилями-такси.

МАРТ рассмотрено обращение Ассоциации от 22 марта 2026 года, которое касалось вопроса ценообразования в сфере перевозок пассажиров автомобилями-такси. В госоргане напомнили: тарифы на услуги такси в стране не попадают под государственное ценовое регулирование, и перевозчики самостоятельно устанавливают тарифы (исходя из рыночной ситуации, собственных затрат, а также выбранной коммерческой политики). Государство же в транспортной сфере регулирует социально значимые регулярные перевозки. К таковым услуги такси не относятся.

МАРТ понимает обеспокоенность перевозчиков уровнем цен. Однако любые решения, которые касаются повышения тарифов, должны учитывать общие подходы к ценообразованию в Беларуси. Речь идет про необходимость сдерживания инфляции, которая не должны превысить 7% по итогам 2026 года.

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