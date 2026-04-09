Главком ВСУ озвучил ошеломляющую статистику с фронта 16 9.04.2026, 15:14

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Александр Сырский

Потери россиян в марте значительно выросли.

В марте подразделения беспилотных систем ВСУ значительно увеличили эффективность действий против российской армии. Показатель потерь личного состава РФ, нанесенных с помощью дронов, вырос на 29% по сравнению с февралем.

Об этом сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Силы обороны Украины продолжают удерживать стратегическую инициативу и не позволяют российским войскам возобновить широкомасштабное наступление.

Одним из ключевых факторов такого преимущества стали беспилотные подразделения, которые сейчас наносят наиболее массовые и точные удары по противнику. Как отметил главком, уже четыре месяца подряд — начиная с декабря 2025 года — украинские подразделения беспилотных систем выводят из строя больше российских военных, чем Россия успевает мобилизовать и набрать в армию.

В среднем ежедневно подразделения беспилотных сил выполняют более 11 тысяч боевых задач.

Кроме того, по итогам марта количество подтвержденных пораженных целей увеличилось на 50%

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