Z-пропагандист сбежал из РФ из-за угроз ФСБ

Z-пропагандист сбежал из РФ из-за угроз ФСБ15
- 9.04.2026, 9:37
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Сейчас он якобы находится в Греции и просит о поддержке.
Регулярный участник российских передач на федеральных каналах, ярый пропутинский пропагандист Виктор Олевич попал в немилость Кремлю. Недавно он заявил, что покинул Россию из-за давления со стороны ФСБ. На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.
По словам Олевича, силовики дважды приходили к нему домой с угрозами, требуя сотрудничества и оформления российского гражданства. Пропагандист утверждает, что отказался выполнять эти требования, после чего решил уехать, опасаясь за свою безопансость.
Сейчас он якобы находится в Греции и просит о поддержке, напоминая, что является гражданином Соединенных Штатов. При этом ранее Олевич регулярно появлялся на федеральных каналах РФ и в целом поддерживал войну против Украины, напоминает Казанский.