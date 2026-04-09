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Z-пропагандист сбежал из РФ из-за угроз ФСБ

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  • 9.04.2026, 9:37
  • 12,670
Z-пропагандист сбежал из РФ из-за угроз ФСБ
Виктор Олевич

Сейчас он якобы находится в Греции и просит о поддержке.

Регулярный участник российских передач на федеральных каналах, ярый пропутинский пропагандист Виктор Олевич попал в немилость Кремлю. Недавно он заявил, что покинул Россию из-за давления со стороны ФСБ. На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

По словам Олевича, силовики дважды приходили к нему домой с угрозами, требуя сотрудничества и оформления российского гражданства. Пропагандист утверждает, что отказался выполнять эти требования, после чего решил уехать, опасаясь за свою безопансость.

Сейчас он якобы находится в Греции и просит о поддержке, напоминая, что является гражданином Соединенных Штатов. При этом ранее Олевич регулярно появлялся на федеральных каналах РФ и в целом поддерживал войну против Украины, напоминает Казанский.

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