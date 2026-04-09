«Тунеядские» тарифы ЖКХ будут для всех? 11 9.04.2026, 9:35

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Вот что на это указывает.

7 апреля была официально опубликована концепция энергетической безопасности Беларуси. Среди прочего в ней подтвержден курс на ликвидирование так называемого перекрестного субсидирования, благодаря которому коммунальные услуги обходятся для домашних хозяйств дешевле, чем для предприятий. В этом и кроется угроза роста тарифов для населения.

Концепцию энергетической безопасности утвердил глава правительства Александр Турчин. Документ разработан на перспективу: ряд показателей рассчитан вплоть до 2040 года, сообщает сайт телеканала «Белсат».

Там прописаны такие, например, меры по обеспечению энергобезопасности, как:

«повышение уровня диверсифицированности и резервирования, что позволяет бесперебойно функционировать организациям энергетического сектора длительный период при ограничении поставок доминирующим поставщиком топливно-энергетических ресурсов». Проще говоря, необходимо иметь альтернативные источники энергии, а также достаточные запасы, например, нефти и газа, чтобы не умереть, если Россия (а для Беларуси она – тот самый доминирующий поставщик) по каким-то причинам перестанет продавать нам сырье;

«обеспечение приемлемого уровня диверсификации топливно-энергетического баланса страны по видам потребляемых топливно-энергетических ресурсов и по странам – импортерам топливно-энергетических ресурсов». Речь идет о том, что не должно быть большой зависимости Беларуси от одного вида энергии, и снова о необходимости альтернативных поставщиков;

«сотрудничество с сопредельными странами, главными торгово-экономическими партнерами и международными организациями и принятие коллективных мер по укреплению энергетической безопасности». Однако в нынешних условиях санкций и, мягко говоря, холодных отношений среди всех соседей Беларуси пока приходится рассчитывать на сотрудничество только с Россией.

Еще есть «развитие собственной энергосырьевой базы на основании экономически обоснованного использования местных топливно-энергетических ресурсов, прежде всего – торфяного топлива и возобновляемых источников энергии».

Кроме того, документ предусматривает поэтапное сокращение перекрестного субсидирования. Это старая болезнь беларусской экономики: организации платят за энергию больше физических лиц, и это позволяет делать более низкими коммунальные тарифы для населения.

«Если посмотреть в ретроспективе последних 10–15 лет, то процент возмещения населением различных услуг ЖКХ в целом вырос, это же касается транспортных услуг. Возьмем для примера электроэнергию: если в 2012 году была информация, что население покрывает 40% себестоимости электроэнергии, то сейчас – на уровне 80–85%. И постепенно к этому власти Беларуси на самом деле переходят», – говорит «Белсату» экономист исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина.

Она отмечает, что отходить от такого перекрестного субсидирования стоит, это поможет эффективной и нормальной работе экономики, снизит дополнительную нагрузку на предприятия. Проблема в том, что люди все равно оплачивают повышенные тарифы компаний, так как дополнительные расходы производители закладывают в цену продукции:

«Население все равно опосредовано за это платит, даже если тарифы на ту же электроэнергию для него меньше, потому что в данном случае предприятия, которые платят за электричество больше, просто перекладывают это в стоимость товара».

При этом за тепловую энергию (отопление и подогрев воды) беларусы до сих пор платят около 20% себестоимости, остальное ложится на плечи предприятий. Поэтому, делает вывод эксперт, нельзя исключать, что тарифы для населения будут понемногу расти, хотя и не резко:

«То, что заложено в Концепции, – это такой трек, который сохраняется годами. Однако это такой очень медленный тренд. То есть это не значит, что завтра нам скажут, что население будет платить 90% за тепло».

«Тунеядцы» как ориентир

Впрочем, уже сейчас без перекрестного субсидирования живут так называемые тунеядцы, которым выставляют «экономически обоснованные» тарифы. Это примерно столько, сколько по-хорошему должны платить все домохозяйства.

«Отмена перекрестного субсидирования – это правильно, однако необходимо обеспечить поддержку тем людям, которые действительно нуждаются, которым низкие доходы не позволяют оплачивать высокие тарифы. Для этого существует адресная государственная поддержка. А так выходит, что состоятельный, не состоятельный – все платят одинаково за достаточно низкие тарифы на то же тепло», – говорит Лузгина.

В документе не указаны сроки, когда вредное для экономики субсидирование будет ликвидировано, однако очевидно, что для властей это четкий ориентир, тем более, что более высокие тарифы, как ожидается, заставят людей экономить.

«Поэтапное сокращение перекрестного субсидирования в тарифах на энергию и ценах на газ, а также совершенствование системы тарифообразования на энергию в целях стимулирования потребителей к более эффективному использованию энергии», – так в Концепции обозначен «национальный интерес Беларуси в топливно-энергетической сфере».

«Тунеядские» тарифы ЖКХ будут для всех? Вот что на это указывает

7 апреля была официально опубликована концепция энергетической безопасности Беларуси. Среди прочего в ней подтвержден курс на ликвидирование так называемого перекрестного субсидирования,...

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