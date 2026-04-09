Названы продукты, одновременно полезные для кишечника и сердца 1 9.04.2026, 9:57

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Их стоит добавить в рацион.

Регулярное употребление продуктов со злаковой клетчаткой улучшает работу кишечника и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые, обобщившие результаты современных исследований о влиянии зерновых волокон и продуктов из цельного зерна на здоровье. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

«Клетчатка, содержащаяся в злаках, играет важную роль в пищеварении и обмене веществ. Однако большинство людей потребляют ее значительно меньше рекомендованной нормы. Такой дефицит связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, нарушениями уровня сахара в крови и набором лишнего веса», — уточнили исследователи.

Анализ показал, что продукты с высоким содержанием зерновых волокон — например, цельнозерновые завтраки или отруби — могут улучшать состав кишечной микробиоты, усиливать чувство насыщения и способствовать контролю массы тела. Кроме того, такие волокна замедляют переваривание пищи и помогают снижать уровень глюкозы в крови.

Также известно, что растворимая клетчатка злаковых связывает желчные кислоты, которые синтезируются из холестерина. Вместе с клетчаткой эти кислоты выводятся из организма, при этом снижается уровень «плохого» холестерина (ЛПНП).

Основная опасность повышенного холестерина связана с развитием атеросклероза — процесса отложения холестериновых бляшек на стенках артерий. Со временем бляшки увеличиваются, сужают просвет сосудов и нарушают кровоснабжение органов, включая сердце.

Особое внимание исследователи уделяют пшеничным отрубям — одному из наиболее доступных источников клетчатки. Они не только поддерживают нормальную работу кишечника, но и содержат растительные соединения, которые могут положительно влиять на обмен веществ и снижать кардиометаболические риски.

Авторы отмечают, что наибольший эффект наблюдается у людей, которые изначально потребляют мало клетчатки. При этом важную роль играют не только количество, но и тип пищевых волокон, а также степень переработки продуктов.

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