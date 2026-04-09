закрыть
15 июля 2026, среда, 11:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусам разрешили посетить зону отчуждения без пропуска

  • 9.04.2026, 10:29
  • 1,784
Белорусам разрешили посетить зону отчуждения без пропуска

Ограничение сняли всего на четыре дня.

В Telegram-канале «Гомельщина официально» сообщили, что с 18 по 21 апреля на территориях зон отчуждения и отселения с контрольно-пропускным режимом разрешено посещение без пропусков. Напомним, во вторник, 21 апреля, в Беларуси отметят Радуницу.

Однако обязательно нужно будет зарегистрироваться на КПП. Посещать зону отчуждения можно будет с 8:00 до 17:00. Чтобы попасть на кладбище, нужно взять паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность, а также документы на транспорт, если вы приехали на машине.

Въезд на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника возможен только через КПП.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко