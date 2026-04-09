Мужчина 14 лет платил алименты и узнал, что дочь не его

Мужчина 14 лет платил алименты и узнал, что дочь не его85
- 9.04.2026, 10:38
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Генетическая экспертиза подтвердила отсутствие биологического родства.
Бывшая жена рассказала экс-супругу, что девочка, на содержание которой он после развода исправно выплачивал алименты, не его биологическая дочь. Точку в этой истории поставил суд на основании результатов генетической экспертизы.
Пара прожила вместе семь лет. За это время у них родилась дочь. После расторжения брака бывший супруг исправно выплачивал алименты, назначенные судом.
Однако спустя 14 лет после развода, несмотря на регулярное общение с дочерью, бывшая жена сообщила экс-супругу, что он не является биологическим отцом девочки.
Мужчина обратился в суд с иском об исключении сведений о своем отцовстве из актовой записи о рождении ребенка. В рамках разбирательства была назначена судебная генетическая экспертиза.
Специалисты Госкомитета судебных экспертиз заключили: девочка не приходится биологической дочерью мужчине, который, по документам, значился ее отцом.
«Результаты экспертизы послужили основанием для исключения сведений о его отцовстве из записи акта о рождении», — отметили в ведомстве.