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Мужчина 14 лет платил алименты и узнал, что дочь не его

85
  • 9.04.2026, 10:38
  • 14,346
Мужчина 14 лет платил алименты и узнал, что дочь не его
иллюстративное фото

Генетическая экспертиза подтвердила отсутствие биологического родства.

Бывшая жена рассказала экс-супругу, что девочка, на содержание которой он после развода исправно выплачивал алименты, не его биологическая дочь. Точку в этой истории поставил суд на основании результатов генетической экспертизы.

Пара прожила вместе семь лет. За это время у них родилась дочь. После расторжения брака бывший супруг исправно выплачивал алименты, назначенные судом.

Однако спустя 14 лет после развода, несмотря на регулярное общение с дочерью, бывшая жена сообщила экс-супругу, что он не является биологическим отцом девочки.

Мужчина обратился в суд с иском об исключении сведений о своем отцовстве из актовой записи о рождении ребенка. В рамках разбирательства была назначена судебная генетическая экспертиза.

Специалисты Госкомитета судебных экспертиз заключили: девочка не приходится биологической дочерью мужчине, который, по документам, значился ее отцом.

«Результаты экспертизы послужили основанием для исключения сведений о его отцовстве из записи акта о рождении», — отметили в ведомстве.

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