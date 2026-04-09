закрыть
15 июля 2026, среда, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тест на скорость мышления: найдите три отличия

2
  • 9.04.2026, 10:50
  • 6,890
Тест на скорость мышления: найдите три отличия

Проверьте себя на внимательность за 45 секунд.

Головоломки - это не только развлечение, но и отличный способ прокачать память, внимание и скорость мышления.

Особой популярностью пользуются головоломки в формате «Найдите отличия». В них нужно сравнить два почти одинаковых изображения и обнаружить мелкие детали, которые на первый взгляд легко упустить, пишет Jagranjosh.

Готовы проверить себя? Перед вами две картинки с девочкой и корзиной. Сначала они кажутся полностью одинаковыми, но на самом деле между ними скрыты три небольших различия.

Включайте таймер на 45 секунд и внимательно изучите изображения. Отличия могут быть где угодно - в цветах, формах или даже в расположении крошечных деталей.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко