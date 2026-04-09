The Economist: Париж против ГРУ 2 9.04.2026, 10:56

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Франция публично разоблачает пророссийские фейки.

Франция усиливает борьбу с иностранными информационными операциями после новой масштабной кампании дезинформации, связанной с российскими структурами, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

В феврале сервис NewsGuard сообщил журналисту Le Parisien Виктору Кузену о краже его личности: на поддельном новостном сайте от его имени была опубликована статья с обвинениями президента Франции Эмманюэля Макрона в связях с Джеффри Эпштейном. Несмотря на то что сайт был закрыт в тот же день, материал успел набрать более миллиона просмотров.

По данным французской службы Viginum, специализирующейся на противодействии иностранным информационным операциям, инцидент стал частью кампании Storm-1516, которую связывают с российской военной разведкой (ГРУ). Целью операции было подорвать поддержку Украины среди французской аудитории.

Схема атаки включала первичное распространение через пророссийские аккаунты, ориентированные на франкоязычных пользователей, а затем — платное продвижение контента. Для придания достоверности злоумышленники заранее создали десятки фиктивных публикаций, якобы написанных тем же журналистом.

Франция считается одной из наиболее атакуемых стран ЕС в сфере дезинформации. В ответ власти усиливают меры: ускоряют выявление и блокировку фейковых сайтов, отслеживают сети распространения и все чаще публично раскрывают источники подобных кампаний.

В Париже считают, что такая стратегия позволяет не только оперативно пресекать атаки, но и снижать их эффективность, лишая дезинформацию доверия со стороны аудитории.

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