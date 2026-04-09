Генералы не верят Лукашенко 10 Telegram-канал «Письма к дочери»

9.04.2026, 18:10

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Правитель боится своей же стабильности.

Вечером во вторник Трамп пообещал уничтожить великую иранскую цивилизацию. В ночь на среду Трампу пообещал Ирану новый Золотой век и сказал, что у них началось перемирие. Оно, правда, в ту же среду чуть не кончилось. Потому что в этой войне все так победили, что каждый проиграл.

Иран говорит, что он победил, потому что выжил, а Трамп просто говорит, что он победил. Или просто потому, что он Трамп. И на этом основания каждая из сторон требует полной и безоговорочной капитуляции противника с аннексиями и контрибуциями.

В принципе ничего, конечно, не мешает сделать вид, что противник уже безоговорочно капитулировал. Но, согласись, немножко труднее сделать вид, что тебе заплатили контрибуции, когда ты их сам платишь. Хотя, для обеих сторон в этом нет ничего невозможного.

Вот российские власти так убедительно делали вид, что это они побеждают в иранской войне, что, кажется, даже сами в это поверили. Правда, не смогли убедить в этом российский бюджет. За три месяца дефицит бюджета уже перевыполнил годовой план. Причем, с очень большим отрывом.

А в телевизоре всех победил истекающий гарант. Потому что истекающий гарант у себя в телевизоре всегда побеждает. Особенно там, где он не участвует.

Поэтому телевизор сейчас объясняет, как он усвоит уроки иранской войны и освоит принципы иранской победы. Хотя вряд ли истекающему гаранту и свидетелям его стабильности подходят принципы иранской победы.

Потому что иранская стабильность, конечно, выжила. Но ее главный гарант нет. И вместе с ним не выжило много других гарантов. Причем в основном высшего руководящего звена.

И я вот сильно сомневаюсь, что гаранта беларуской стабильности и ее свидетелей высшего руководящего звена интересует стабильность, если в этой стабильности их не будет. Потому что тридцать лет они готовились не к мученичеству, а совсем наоборот.

Поэтому, когда кое-кто говорит, что генералы отомстят за него врагу неприемлемым уроном, это он говорит, конечно, сгоряча. Не такой он наивный, чтобы верить этим своим словам. А главное, что генералы этим его словам не верят.

Хотя, конечно, делают вид, что обязательно отомстят. Непременно. Самым неприемлемым уроном. Из всех орудий. За нами не заржавеет. Вы даже не сомневайтесь. Вот как только, так сразу, чтобы все ушли обиженными. Главное, чтобы было за что мстить. Поэтому вы только повод дайте, а? Пожалуйста. А мы уже тогда и порадеем. Костьми ляжем.

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