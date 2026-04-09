В Беларусь может прийти агрессивная рыба-захватчик

В Беларусь может прийти агрессивная рыба-захватчик14
- 9.04.2026, 11:22
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Она способна нанести серьезный ущерб водоемам.
В водоемы Беларусь может прийти очередная вредная рыба. Что за она, рассказала заведующая лабораторией ихтиологии НПЦ Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам Елена Гайдученко на пресс-конференции.
«Мы ожидаем солнечного окуня. Он уже у границ. Что называется, враг у ворот. Рано или поздно эта рыба появится в наших экосистемах», – заявила Гайдученко.
Между тем она допустила, что окунь уже мог проникнуть в нашу экосистему, но, чтобы выяснить это, нужны детальные исследования.
Солнечный окунь способен нанести большой вред экосистеме. Он быстро размножается, а питается икрой других видов. Рыба эта съедобна, но имеет небольшой размер, а значит представляет и малый интерес для рыбаков.