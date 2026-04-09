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Зеленский: Переговоры с Россией на сегодня отложены

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  • 9.04.2026, 11:29
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Зеленский: Переговоры с Россией на сегодня отложены
Владимир Зеленский

Однако президент Украины готов к встрече с Путиным.

Трехсторонние переговоры с Россией на сегодня отложены, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас США больше сосредоточены на Ближнем Востоке. Однако он также подчеркнул, что процесс возобновится.

«Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, есть много мест для этого. Мы можем найти вариант на Ближнем Востоке, в Европе, США — где угодно», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai.

Относительно Донбасса Зеленский пояснил: «Мы не можем обсуждать просто уступку Донбасса. Если мы оставим Донбасс русским, они займут наши наиболее защищенные позиции без каких-либо потерь. На строительство новых линий укреплений может уйти год или полтора. Они смогут атаковать Харьков и другие города, которые вносят большой вклад в наш ВВП. Это приведет к расколу в обществе. А любое разделение — это ключевая цель Путина и гибель нашей независимости».

Касаясь вопроса гарантий безопасности, Зеленский выразил обеспокоенность возможным повторным наступлением РФ через несколько лет. В связи с этим он заявил о необходимости обеспечить военное и политическое присутствие Европы и США в рамках будущих договоренностей.

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