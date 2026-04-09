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Путь из Варшавы в Брест станет на полчаса короче

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  • 9.04.2026, 11:34
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Путь из Варшавы в Брест станет на полчаса короче

В Польше запускают новый участок автострады А2.

В июне в Польше планируется открыть участок автострады А2 от Седльце до Бяла-Подляски. Благодаря этому время в пути от столицы Польши до пограничного перехода «Тересполь — Брест» должно сократиться на полчаса, пишет газета Wyborcza. Внимание на публикацию обратил MOST.

Сейчас дорога из Варшавы до Бяла-Подляски на машине занимает примерно полтора часа. С введением в эксплуатацию нового участка автострады время в пути до Бялой-Подляски и Тересполя сократится на 30 минут.

Первое время на трассе будет действовать ограничение скорости — местами до 80 километров в час, так как на некоторых участках будут продолжаться строительные работы, например возведение подъездов к путепроводам.

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