Могут ли иранцы свергнуть режим после прекращения огня? 4 9.04.2026, 11:37

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Фото: AP

Режим аятолл стоит перед новым экономическим кризисом.

Вступило в силу прекращение огня между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном — с другой. Главные вопросы сейчас: насколько ослабел режим мулл и может ли иранское население его свергнуть, пишет BILD.

Уже несколько месяцев из Ирана почти не поступает информация. После убийств тысяч демонстрантов иранский режим ограничивает доступ в интернет. О состоянии руководства страны, которое понесло большие потери в результате американо-израильских авиаударов, тоже известно немного. Противник режима и аналитик Морад Ваиси перечислил некоторые итоги войны в X: муллы потеряли «очень большое количество командиров и чиновников», военно-воздушные силы «почти полностью уничтожены», так же как противовоздушная оборона, оборонная промышленность, а также многочисленные командные пункты армии, спецслужб и аппарата подавления. Кроме того, Иран испортил свои отношения со странами Персидского залива и стоит перед новым экономическим кризисом.

Будет ли новая волна протестов?

Да, говорят оптимисты.

«Определённо есть сценарий, при котором иранская оппозиция воспользуется прекращением огня, чтобы снова выйти на улицы», — сказал израильский эксперт по Ирану Ор Йиссахар в беседе с BILD. Американский аналитик Джейсон Бродски считает так же: «Когда пыль уляжется, те же причины, которые уже до операции „Эпическая ярость“ побуждали иранцев к протестам, никуда не денутся. Фактически они даже усилились. К ним относятся экономический кризис, социальный кризис, экологический кризис и непреодолимый разрыв между государством и обществом».

В начале войны президент США Дональд Трамп заявил, что иранцы должны дождаться окончания американских авиаударов, прежде чем снова протестовать. И вот авиаудары прекратились.

Могут ли иранцы свергнуть мулл?

Нет, говорят скептики.

Израильский аналитик и эксперт по Ирану Раз Зимт пишет в новостном портале Ynet: «Сейчас нет признаков того, что иранский режим, несмотря на значительные внутренние вызовы, [...] находится на грани краха». Он напоминает о массовых убийствах протестующих в январе: «Даже если иранское население выйдет на улицы в знак протеста против своего всё более бедственного положения, крайне сомнительно, что режим на этот раз утратил способность жестоко подавлять демонстрантов».

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