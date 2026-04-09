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Перемирие пошатнулось в первый же день

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  • 9.04.2026, 11:52
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Перемирие пошатнулось в первый же день

Иран вернулся к угрозам закрыть Ормузский пролив.

Двухнедельное перемирие между США и Ираном оказалось под угрозой уже в первый день после объявления. Ситуацию обострили массированные удары Израиля по Ливану и резкие заявления Тегерана, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Иран обвинил США в нарушении ключевых условий соглашения. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что действия Вашингтона подрывают смысл как перемирия, так и возможных переговоров о долгосрочном мире.

Дополнительную напряженность вызвала ситуация вокруг Ормузского пролива — важнейшего маршрута мировой торговли нефтью. Несмотря на заявления США о его открытии, поток судов резко сократился. За сутки прошли лишь несколько кораблей по сравнению с более чем 100 до начала конфликта. По данным источников, Иран требует от судов заранее согласовывать проход и оплачивать его.

Параллельно Израиль, не участвовавший напрямую в переговорах, продолжил военные операции против «Хезболлы» в Ливане. Тегеран настаивает, что перемирие должно распространяться и на действия Израиля, в противном случае соглашение теряет смысл. В Иране также заявили о нарушениях, включая появление в их воздушном пространстве враждебных беспилотников.

Несмотря на это, обе стороны — США и Израиль — заявляют о военных успехах. В Вашингтоне утверждают, что иранская ракетная программа серьезно ослаблена, а в Израиле говорят о значительном уроне военному потенциалу Тегерана.

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