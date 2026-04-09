В Беларуси началась регистрация на ЦТ 9.04.2026, 12:08

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Что нового ждет абитуриентов в этом году?

В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. Она будет проходить с 9 по 22 апреля. Есть два варианта, как записаться: можно пройти онлайн-регистрацию на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) или же подать заявление лично в одном из пунктов регистрации. Об этом сообщает Министерство образования.

— Абитуриент должен успеть по 22 апреля приехать в пункт регистрации и получить бумажный пропуск. Мы постепенно постараемся уйти от такого формата. Но это работа не одного года, — отмечает директор РИКЗ Дмитрий Миронов. Так что пройти все этапы подготовки в экзамену в онлайн-формате пока не получится.

Из нового в этом году — абитуриентам начнут приходить СМС-оповещения.

— Придут два СМС. Первое уведомит о регистрации на ЦТ и акцентирует внимание на том, что абитуриенту необходимо забрать пропуск в пункте прохождения испытания. Иначе регистрация считается незавершенной. А второе сообщение поступило накануне ЦТ с напоминанием, что завтра состоится тестирование, — рассказывает Дмитрий Миронов.

Экзамены будут проходить в 40 высших и средних учебных заведениях страны, большинство из них находится в Минске. Задействованы 32 вуза и 8 колледжей.

Оплатить свое участие в ЦТ можно через ЕРИП. Стоимость тестирования по одному учебному предмету составляет 0,1 базовой величины — 4,5 рубля. Льготникам платить не нужно, но подавать заявление им необходимо лично в пункте регистрации.

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