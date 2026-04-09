Как отмыть индукционную плиту до блеска за несколько минут 4 9.04.2026, 12:39

5,894

Простые способы помогут избавиться от нагара и жира без дорогих средств.

Индукционные плиты стали неотъемлемой частью современных кухонь, но их поверхность требует особого ухода. Даже небольшое пятно или остатки еды могут испортить вид стекла.

«Главред» рассказал, как очистить индукционную плиту от нагара и жира, не тратя деньги на дорогие средства.

Как часто нужно чистить индукционную плиту

Специалисты рекомендуют протирать плиту после каждого использования. Достаточно влажного мягкого полотенца, чтобы сохранить блеск, пишет Martha Stewart. Если же на поверхность попало молоко, соус или сахар, убирать нужно сразу после остывания. Особенно опасен сахар, ведь он может повредить покрытие.

Каким средством нельзя мыть индукционную плиту

Не все средства подходят для индукционных плит. Абразивные порошки, жесткие губки, средства с хлором или аммиаком, а также жидкости для духовок и грилей способны оставить царапины или разводы. Высокая концентрация спирта или аммиака также опасна для стекла.

Как отмыть застарелый жир на плите

Перед уборкой варочную поверхность следует полностью остудить. Затем мягким скребком осторожно соскребите остатки пищи или жира. Затем нанесите моющий раствор и разотрите его неабразивной губкой, уделяя внимание загрязненным участкам. Если пятна стойкие, оставьте средство на несколько минут, после чего вытрите плиту насухо полотенцем или салфеткой из микрофибры.

Как избавиться от нагара на индукционной плите

Самое сложное — убрать следы пригорания. Для этого сначала аккуратно соскребите остатки скребком под максимально плоским углом. Затем нанесите на поверхность немного уксуса, а сверху — пищевую соду. Смесь оставьте на две минуты, пока она растворяет пятно. Когда реакция прекратится, вытрите плиту насухо. При необходимости процедуру можно повторить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com