«Оставьте детей в покое» 17 9.04.2026, 12:50

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иллюстративное фото

Что думают белорусы о круглосуточных сборах для школьников.

В Беларуси десятиклассников отправят на круглосуточные сборы — с условиями, как в армии. Это самая горячая тема, которая обсуждается сейчас в соцсетях. Одни называют это новшество дичью, другие — что ничего страшного с детьми в полевых условиях не случится.

«Салідарнасць» собрала самые интересные комментарии в Тредсе и Инстаграме.

«До первого ЧП, пока кто-нибудь не покалечится на этих сборах»

«Следующий шаг — 11 класс можно закончить только в казарме, следующий — 9-11 только в казарме, ну а потом в роддоме — дети наши, мы забираем) Все идет по плану — нас везут в тюрьму».

«Тем, кто придумывает этот бред, пора сначала изучить детскую психологию. О какой военной подготовке может вообще идти речь, если это по закону еще дети? Или мало того, что устроили в последнее время на массовых мероприятиях показ оружия и возможность детям его держать в руках.

Те, кто это организовывает, не понимает, что следствием будет нападение детей с тем же оружием на сверстников или взрослых? Не найдут огнестрельное — это будет холодное. Куда катится этот мир?

Военную подготовку пусть проходят взрослые мужчины и проходят ее от и до как надо, а не просто липовые марш-броски и неумение стрелять и обращаться с огнестрельным и холодным оружием, а детей оставьте в покое».

«Я как родитель имею полное право решать, нужно ли это моему ребенку. Или несовершеннолетние члены общества у нас становится = рабы?»

«До первого ЧП, пока кто-нибудь не покалечится на этих сборах. Куча подростков без должного присмотра — быть беде».

«Ничего страшного с вашими сыночками не случится»

«А мой давно уже ждет эти сборы, хочет уехать от родителей в полевые условия. Пожалуйста, сын, ни в чем себе не отказывай».

Господи, какая дичь. Оставьте детей в покое, пусть учатся. Какие сборы? Зачем это детям? Для чего? Вводить-то пусть введут, но не пускать из-за этого в 11-й класс?

Сколько одаренных ребят мы упустим. Многие не захотят участвовать в этой дичи.

«Закидайте меня тапками, но я не вижу в этом ничего плохого или страшного, если все будет нормально организовано. Девочки получат опыт, который им очень необходим, даже оказать своим детям первую помощь, всякое в жизни бывает. А мальчишки оторвутся от виртуального мира и увидят реальный мир, благодаря чему меньше будут под колеса машин бросаться. Я мама двух мальчиков! Давайте, рвите меня на части своими тревожностями».

«Вполне можно набрать эти группы только из желающих. К чему эти угрозы и обязаловка? Сделайте интересно — и дети сами пойдут. Без разделения пола — мальчикам тоже полезно знать, как рану забинтовать или температуру снизить. Может, и девочки захотят перловку на костре и по лесу побегать.

— Сделать интересно типа скаутов для детей

— Устроить принудиловку армейскую».

«Ничего страшного с вашими сыночками не случится. Раньше ездили в лагерь, зарницы и т.п. Нашли проблему. После 11 класса все равно от попы оторвать придется. Что они там на этих сборах? Воевать будут. Побегают, попрыгают, хоть от телефона оторвутся».

«Местонахождение несовершеннолетнего регулирует родитель, а не школа своими хотелками»

«У меня в 2008-2009 годы в колледже как предмет была медподготовка у девушек, военная — у мальчиков. Это была дисциплина, по которой мы должны были получить зачет. Ничего страшного в этом нет, дают базу по оказанию первой помощи.

По-моему, раньше соревнования даже были: забинтовать, на носилках потаскать. Ничего в этом страшного нет. Это не после 9 или 11 класса, поступать не надо. Этому обучают во всем мире и в Европе, и в США».

«Это дичь. И так ДМП — это самые бесполезные занятия, единственная цель которых — приучить тебя к системе «я начальник, ты дурак», а тут еще больше армии в школе.

Мне жаль детей, хотя и понятно, что в большинстве своем для них это пройдет безболезненно, они сейчас гораздо свободнее головой, чем старшие поколения. Но все равно с точки зрения времени — это его пустая трата, как и армия».

«Учебные занятия по 6 часов пять дней в неделю, с 26 мая по 4 июня — это как продолжение предмета дмп. Это обычная учеба. Если пропуски по справке, то действует та же система, что и на обычных предметах в учебном году…»

Это простейшая манипуляция информацией про сутки, лагерь — дело добровольное, и только вы будете решать, нужно это вашему чаду или нет.

Школы могут хитрить, что это обязательно (сутки), однако это совершенно не так. Местонахождение несовершеннолетнего регулирует родитель, а не школа своими хотелками.

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