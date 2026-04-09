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«Русские, домой!»: Венгры жестко встретили Орбана и кремлевских пропагандистов

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  • 9.04.2026, 19:40
  • 28,706
«Русские, домой!»: Венгры жестко встретили Орбана и кремлевских пропагандистов
Виктор Орбан

Видеофакт.

Во время предвыборного митинга лидера оппозиционной партии Тиса Петера Мадьяра в венгерском городе Надьканижи появились российские корреспонденты. Их саркастически поприветствовал Мадьяр, а толпа громко скандировала: «Русские, домой!», пишет Telex.

«Позвольте мне поздравить российские пропагандистские СМИ. Наслаждайтесь свободой здесь, в Венгрии — и сменой режима тоже!» — сказал лидер оппозиционной партии.

Лозунг «Ruszkik, haza» стал символом сопротивления советскому влиянию еще во время Венгерского восстания 1956 года.

Венгерские протестующие также скандировали «Русские, домой!» и в адрес премьер-министра Виктора Орбана во время предвыборного митинга.

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