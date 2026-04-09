«Русские, домой!»: Венгры жестко встретили Орбана и кремлевских пропагандистов

«Русские, домой!»: Венгры жестко встретили Орбана и кремлевских пропагандистов18
- 9.04.2026, 19:40
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Видеофакт.
Во время предвыборного митинга лидера оппозиционной партии Тиса Петера Мадьяра в венгерском городе Надьканижи появились российские корреспонденты. Их саркастически поприветствовал Мадьяр, а толпа громко скандировала: «Русские, домой!», пишет Telex.
«Позвольте мне поздравить российские пропагандистские СМИ. Наслаждайтесь свободой здесь, в Венгрии — и сменой режима тоже!» — сказал лидер оппозиционной партии.
"Let me welcome the Russian propaganda media. Enjoy the freedom here in Hungary - and the régime change as well !"— Alex Taylor (@AlexTaylorNews) April 8, 2026
and the crowd breaks into "Ruszkik haza !" - Russians, go home !⬇️
Péter Magyar doesn't hold back on Russia either, after laying into Vance (my previous tweet⬆️) pic.twitter.com/tZ30FHIVZ9
Лозунг «Ruszkik, haza» стал символом сопротивления советскому влиянию еще во время Венгерского восстания 1956 года.
🚫🇷🇺 Hungarian protesters chanted “Russians go home!” (Ruszkik haza) at PM Orbán during a campaign rally, hours after we revealed his foreign minister conspired behind allies' back and shared EU documents with Sergey Lavrov. The chant echoes the main slogan of the 1956 uprising. pic.twitter.com/ULxCrEa2Tn— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) April 8, 2026
Венгерские протестующие также скандировали «Русские, домой!» и в адрес премьер-министра Виктора Орбана во время предвыборного митинга.