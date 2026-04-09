«За 25 минут Лукашенко трижды соврал» 7 9.04.2026, 13:03

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Диктатор — паталогический лжец.

Аналитик Сергей Чалый обращает внимание на новые аспекты поведения Александра Лукашенко на примере его выступления перед столичными медиками во время церемонии открытия 42-й поликлиники в Минске.

«Чем интересно было это мероприятие, где он говорил минут 25 примерно. Именно потому что это был поток сознания», — объясняет Сергей Чалый в своей авторской программе на телеканале «Белсат».

По его словам, Александр Лукашенко в своей речи высказался о всех проблемах, которые его волнуют: от кадрового голода в «вертикали» до дефицита медицинских работников. В частности, медикам он посоветовал «не плакаться», а «терпеть»:

«Не надо плакаться, что вы больше 8 часов в сутки работаете. Медики - это как президент: сколько надо, столько и работаем. А куда деться? Поэтому терпите там, где приходится работать 10 часов. Изучайте новые технологии, уплотняйтесь».

И вот на эту фразу Чалый обращает особое внимание.

«Здесь прекрасно всё. И уплотняйтесь, изучайте новые технологии. И то, что давайте работать больше. Да они и так на самом деле больше работают, чем 8 часов. Но самое красивое здесь это «как президент». Это какую же надо иметь степень неадекватности, чтобы сказать про то, как он много работает, ровно в ту неделю, где он 3 дня провёл на хоккее. Любой медик, я думаю, был бы не против так уплотняться и работать», — иронизирует Чалый.

И продолжает свою мысль:

«Вообще по поводу вот этого лукашенковского вранья, я, честно говоря, до конца не очень могу понять, с чем это связано. Потому что очень часто у него в этом вранье нет вообще никакой выгоды для него, понимаешь? Ну, то есть эта хлестаковщина такая просто от любви к жанру или человек уже сдержаться не может?»

По словам Чалого, в этом 25-минутном спиче Лукашенко умудрился трижды соврать — «от безобидной лжи, потом чуть более полезной и потом совсем уже самой мерзкой».

«Ну, пример, он среди прочего медикам рассказывает, что если вам не нравится, я могу вам сделать так, как на Западе. Я, говорит, могу вам реформы организовать за сутки... Я научился, я умею это делать. Это говорит человек, который не то что никакие реформы не сделал. Человек, который постоянно рассказывает, что этот страшный непонятный рынок, нам не надо», — рассуждает Чалый.

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