Зеленский отказался выводить войска из Донбасса 16 9.04.2026, 18:30

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Украинский президент объяснил, почему украинцы не поступятся своей землей.

Владимир Зеленский в разговоре с журналистами подчеркнул, что Украина не может просто обсуждать передачу Донбасса, пишет The Guardian.

«Если оставить его под контролем России, противник займет наши наиболее защищённые позиции без потерь. Создание новых укреплённых линий обороны может занять год или полтора. Тогда они смогут атаковать Харьков и другие города, вносящие значительный вклад в наш ВВП. Это приведёт к расколу в обществе, а любая внутренняя разъединённость — ключевая цель Путина и угроза нашей независимости», — отметил президент.

Зеленский добавил, что готов встретиться с Путиным, если будет возможность.

Что касается проведения президентских выборов, президент подчеркнул, что сейчас их проведение противоречит закону о военном положении. «Кроме того, необходимо обеспечить безопасность граждан и военнослужащих, которые должны голосовать. Как это сделать во время атаки?» — подчеркнул он.

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