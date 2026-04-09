ВСУ нарушили поставки нефтепродуктов в Крым 2 9.04.2026, 13:21

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Теперь оккупантам придется перевозить ресурсы по суше.

Российским оккупантам придется увеличивать логистические перевозки по железнодорожным веткам, проходящим по суше на юге оккупированной части Украины. Это должно позволить Силам обороны еще больше срывать снабжение оккупантов.

Так глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан прокомментировал в эфире Radio NV вывод из строя последнего российского железнодорожного парома «Славянин».

«Методично снижаются логистические возможности между Крымом и Российской Федерацией», — подчеркнул Кузан.

Военный эксперт отметил системность работы, поскольку «Славянин» был крупнейшим из тяжелых железнодорожных паромов. По его словам, в отличие от автомобильных паромов, железнодорожные паромы являются более сложной целью для поражения. Он пояснил, что для поражения железнодорожных паромов нужны дроны или другие средства с боевой частью весом 100 и более килограммов. Сложность вывода из строя этих паромов он сравнивает с танкерами.

«Наши возможности свидетельствуют о том, что мы действительно наращиваем нашу огневую мощь», — подчеркнул Кузан.

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