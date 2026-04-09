Лукашенко сменил глав Мининформа и Минкульта

Лукашенко сменил глав Мининформа и Минкульта15
- 9.04.2026, 13:33
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На фоне удаления пропагандистских каналов c YouTube.
9 апреля Александр Лукашенко провел кадровые назначения, сообщает его пресс-служба.
Заместителем премьер-министра стал Александр Терехов. В правительстве он будет отвечать за сферу строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Новым министром информации назначен Дмитрий Жук. Прежний глава ведомства Марат Марков занял пост министра культуры.
Стоит отметить, что смена главы Мининформа произошла на фоне удаления трех ведущих пропагандистских каналов с YouTube — СТВ, ОНТ и БелТА.