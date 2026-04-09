Лукашенко сменил глав Мининформа и Минкульта 15 9.04.2026, 13:33

8,760

Марат Марков

На фоне удаления пропагандистских каналов c YouTube.

9 апреля Александр Лукашенко провел кадровые назначения, сообщает его пресс-служба.

Заместителем премьер-министра стал Александр Терехов. В правительстве он будет отвечать за сферу строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Новым министром информации назначен Дмитрий Жук. Прежний глава ведомства Марат Марков занял пост министра культуры.

Стоит отметить, что смена главы Мининформа произошла на фоне удаления трех ведущих пропагандистских каналов с YouTube — СТВ, ОНТ и БелТА.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com