Минобороны отправило военных на поля Витебщины 10 9.04.2026, 13:56

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иллюстративное фото

Для чего?

Министр обороны Беларуси распорядился сформировать новое сводное подразделение военнослужащих и отправить его в поля в семи районах Витебской области. Там военные будут помогать белорусским аграриям с посевной.

Как пояснили в Минобороны, военнослужащим Вооруженных Сил Беларуси предстоит помогать аграриям с посевом зерновых культур, подготовкой пахотных полей, перевозкой сельскохозяйственных грузов, а также в обслуживании сельхозтехники.

В настоящее время сводное подразделение направлено в следующие районы Витебщины:

Поставский,

Глубокский,

Верхнедвинский,

Лиозненский,

Ушачский,

Шарковщинский,

Сенненский.

По данным оборонного ведомства, всего за несколько дней при помощи военных из сводного подразделения были засеяны зерновыми поля на площади порядка 215 гектаров, а также вывезено порядка 300 тонн грузов.

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