Минобороны отправило военных на поля Витебщины

Минобороны отправило военных на поля Витебщины10
- 9.04.2026, 13:56
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Для чего?
Министр обороны Беларуси распорядился сформировать новое сводное подразделение военнослужащих и отправить его в поля в семи районах Витебской области. Там военные будут помогать белорусским аграриям с посевной.
Как пояснили в Минобороны, военнослужащим Вооруженных Сил Беларуси предстоит помогать аграриям с посевом зерновых культур, подготовкой пахотных полей, перевозкой сельскохозяйственных грузов, а также в обслуживании сельхозтехники.
В настоящее время сводное подразделение направлено в следующие районы Витебщины:
Поставский,
Глубокский,
Верхнедвинский,
Лиозненский,
Ушачский,
Шарковщинский,
Сенненский.
По данным оборонного ведомства, всего за несколько дней при помощи военных из сводного подразделения были засеяны зерновыми поля на площади порядка 215 гектаров, а также вывезено порядка 300 тонн грузов.