Перемирие в Иране: что дальше? 2 Михаил Крутихин

9.04.2026, 14:16

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Михаил Крутихин

В Пекине не могли не беспокоиться по поводу войны на Ближнем Востоке.

Возможно, согласие американского президента на двухнедельное перемирие в Иране стоит рассматривать с точки зрения глобальной политики. Не исключено, что прекращение огня стало результатом действий второй великой державы мира – Китая.

В Пекине не могли не беспокоиться по поводу войны на Ближнем Востоке. Она очевидно причиняла Китаю немало неудобств — и в политическом, и в экономическом плане: таких, например, как необходимость импортировать нефть и газ по завышенным ценам и расходовать накопленные на черный день нефтяные резервы. Военно-политическое укрепление позиций США в регионе и возможность формирования там нового, более устойчивого проамериканского альянса арабских стран также не могло не беспокоить Пекин, поскольку ударило бы по интересам китайцев.

Но самим публично вылезать на сцену с инициативами китайским руководителям было не с руки, и они выпустили своего давнего союзника — Пакистан, руководство которого наверняка намекнуло американцам, а может быть, даже и прямо предупредило, что в Пекине не просто тревожатся по поводу изменения баланса сил на Ближнем Востоке, но и могут начать действовать.

В качестве примера таких действий пакистанцы продемонстрировали готовность самим вступить в войну на стороне Саудовской Аравии — в качестве не только неформального представителя Пекина, но и страны, обладающей ядерным оружием. Стратегический союз с саудовцами вполне дает Исламабаду такую возможность. Пакистанские офицеры и инструкторы десятилетиями участвуют в строительстве и деятельности саудовских вооруженных сил – и речь идет не только об обучении, но и о фактическом усилении обороноспособности королевства. А Саудовская Аравия рассматривает ядерный потенциал Пакистан как зонтик на случай угроз со стороны Ирана, хотя официально об этом, конечно, не заявляет. В ответ саудовцы выставляют льготные условия в торговле нефтью и инвестируют в экономику Пакистана.

Перспектива разрастания регионального конфликта до уровня военного противостояния с ядерным подтекстом (ради уничтожения которого военная операция, собственно, и затевалась) дала Дональду Трампу достаточно оснований для прекращения ударов по Ирану.

Есть соблазн сделать напрашивающийся вывод: китайцы погрозили американцам пальчиком, и те спешно отступили, не закончив начатое.

В Соединенных Штатах могут праздновать победу. Уничтожение военного потенциала Ирана — достаточный повод для того, чтобы объявить планы военной кампании выполненными и даже перевыполненными. Можно объявить главным достижением открытие судоходства в Ормузском проливе, хотя прежняя позиция Вашингтона заключалась в том, что пролив этот вообще не играет никакой роли в обеспечении национальных интересов США.

Что касается переговоров, которые, судя по первым сообщениям, будут проводиться вокруг иранских условий, а не американских требований капитуляции исламского режима, то дипломатическая активность опять сосредоточится на имитации диалога, поскольку позиции сторон абсолютно непримиримы. За двухнедельным раундом переговоров, если учесть привычное поведение американского президента, последуют другие раунды и, возможно, новые ультиматумы с новыми отсрочками осуществления угроз.

Это вполне устраивает иранский режим, который тоже празднует победу. Про обещания Трампа прийти на помощь восставшему населению можно на время забыть. Доходы от экспорта нефти — с перспективой снятия санкций — и возможные доходы в виде платы за пользование Ормузским проливом помогут профинансировать и восстановление пострадавшей от войны экономики, и помощь террористам по всему Ближнему Востоку.

Арабские государства региона не получают пока того, к чему стремились, то есть ликвидации гнезда напряженности и терроризма в лице шиитских властей Ирана. Пережить этот провал им поможет восстановление экспорта нефти и сжиженного газа, хотя в долгосрочной перспективе они наверняка станут анализировать возможности создать альтернативные маршруты поставок углеводородного сырья – в том числе и через территорию Израиля.

Временный проигрыш можно видеть для Израиля, которому стоит ожидать новых иранских провокаций по мере нового укрепления тегеранского режима. Остается надеяться, что измученное диктатурой богословов и экономическими проблемами население Ирана когда-то все же решится на протесты, способные перерасти в восстание, а новые залпы иранских ракет послужат предлогом для новой ответной военной операции.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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