Что слушают астронавты во время миссии «Артемида II» 2 9.04.2026, 15:12

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Фото: NASA

В NASA создали официальный плейлист на Spotify.

NASA опубликовало официальный плейлист для пробуждения астронавтов миссии «Артемида II» на Spotify. Теперь все могут послушать музыку, под которую астронавты начинают свой день на орбите. Плейлист, размещенный на проверенном аккаунте агентства под названием «Artemis II Wake-Up Songs», пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее песни раскрывались только по одной за утро во время прямых трансляций и публикаций в соцсетях. Сейчас все треки собраны в одном месте, и NASA обещает пополнение плейлиста по мере миссии.

На данный момент в список вошли восемь песен разных жанров и эпох: «Sleepyhead», «Green Light», «Under Pressure», а также In a «In a Daydream», «Pink Pony Club», «Working Class Heroes (Work)», «Good Morning» и «Tokyo Drifting».

Традиция утренней музыки существует с эпохи «Аполлонов», и часто учитывает пожелания астронавтов.

Плейлист «Артемида II» привлек внимание публики. Фанаты следят за ежедневным выбором треков и делятся реакциями в соцсетях. По словам НАСА, новые песни будут добавляться по мере их использования, создавая «живой» саундтрек миссии.

Для зрителей на Земле это простой способ начать день так же, как астронавты.

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