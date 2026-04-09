В Беларуси изменили правила ввоза дронов 2 9.04.2026, 15:43

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Для граждан запрет на покупку и использование остается.

Правительство Беларуси выдал постановление, корректирующее правила ввоза гражданских БПЛА и таможенного контроля международных почтовых отправлений. Документ подписал премьер-министр Александр Турчин.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте Совета Министров, при ввозе в страну гражданских дронов или авиамоделей больше не нужно обращаться к Государственному военно-промышленному комитету за справкой, что они имеют военное или удвоенное назначение.

Еще одно изменение – уточнили правила контроля международных почтовых отправлений и товаров, поступающих физическим лицам из стран Евразийского экономического союза. Перевозчики теперь обязаны выполнять требования таможенных органов в ходе проверок, указывать в документах уникальный регистрационный номер каждого объекта контроля.

Сообщается, что в Минском районе планируют открыть новые пункты таможенного контроля – «Минск-ТЛЦ» и производственно-сортировочный центр «Озон».

Напомним, в стране продолжает действовать запрет для обычных граждан покупать, хранить и использовать дроны. Это разрешено только организациям и индивидуальным предпринимателям.

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