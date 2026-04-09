В США заинтересовались Землей Мэри Бэрд 8 9.04.2026, 15:46

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Нашли замену Гренландии?

В США прозвучало предложение заявить суверенитет над крупнейшей в мире незанятой территорией — Землей Мэри Бэрд в Антарктиде. Инициатива обсуждается на фоне растущей геополитической конкуренции в регионе, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о территории площадью около 1,6 млн квадратных километров, сопоставимой с Аляской. Она формально не принадлежит ни одному государству, однако США имеют историческую связь с регионом: в 1920-х годах его исследовал американский полярник Ричард Бэрд.

Сторонники идеи считают, что Вашингтон должен действовать на опережение, особенно после сообщений о планах России и Китая расширить свое присутствие в этом районе за счет новых исследовательских станций.

Антарктический договор 1959 года запрещает выдвижение новых территориальных претензий, однако, как отмечают авторы инициативы, он не аннулирует потенциальные права на ранее не заявленные территории. Кроме того, в 2048 году может быть пересмотрен запрет на добычу полезных ископаемых.

По оценкам, регион может содержать значительные запасы нефти (до 45 млрд баррелей), а также угля, железной руды и редкоземельных металлов.

Сторонники инициативы утверждают, что закрепление американского присутствия позволит предотвратить усиление Китая и России в Антарктике и сформировать более четкую стратегию западных стран в регионе.

Критики предупреждают о рисках дипломатической напряженности и подрыве международных соглашений. Тем не менее дискуссия отражает растущий интерес мировых держав к последним «ничейным» территориям планеты.

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